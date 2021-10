Mitte Dezember sucht euch Five Nights at Freddy's: Security Breach auf Playstation und PC heim

HQ

Heute Abend wurde das Erscheinungsdatum von Five Nights at Freddy's: Security Breach bekanntgegeben. Steel Wool Studios wird euch am 16. Dezember in die Rolle des kleinen Jungen Gregory versetzen, der die Zeit am Arcade-Automaten vergessen hat und im Shopping-Center "Mega Pizzaplex" eingeschlossen wurde. Eigentlich wäre das kein großes Problem, würde das gefährliche Überwachungssystem nicht Jagd auf den Eindringling machen. Wir müssen in diesem Horrorspiel die Nacht überstehen oder nach einem Ausgang suchen.

Mit Überwachungskameras können wir einige Bereiche der Anlage im Blick behalten, allerdings gibt es autonome Roboter, die durch das Gelände stapfen. Entdecken sie uns, müssen wir die Beine in die Hand nehmen und uns vor ihnen verstecken. Unsere Ausdauer ist jedoch begrenzt und deshalb müssen wir die Umgebung zu unserem Vorteil nutzen. Feinde können wir mit Waffen betäuben oder wir inszenieren ein Ablenkungsmanöver, um uns an ihnen vorbeizubewegen. Die KI lernt im Laufe der Nacht jedoch dazu und macht es uns immer schwerer.

In Five Nights at Freddy's: Security Breach dürfen wir übrigens selbst in die großen, Animatronics-genannten Roboterhüllen schlüpfen und uns in dieser Gestalt durch die Pizzaplex-Anlage bewegen. Leider verbrauchen solche Aktionen Energie und deshalb müssen die Maschinen regelmäßig geladen werden.

Quelle: Playstation-Blog.