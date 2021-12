HQ

Kingdoms of Amalur: Reckoning ist bereits ein Jahrzehnt alt, doch am 14. Dezember liefert Entwickler Kaiko im jüngsten Remake "Re-Reckoning" ein Story-DLC aus. Fastesworn soll zum Preis von 20 Euro Missionsketten mit ca. sechs Stunden Umfang einführen und es wird die Level-Obergrenze auf Stufe 50 anheben. Mehr als 20 Waffen gelangen mit diesem Add-On in das Abenteuer, das diesmal in einer schneebedeckten Umgebung spielt.