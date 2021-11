HQ

Am 14. Dezember rollt Mojang das Content-Update "Season 1 - Cloudy Climb" in Minecraft Dungeons aus. Spieler dürfen sich auf einige Neuerungen einstellen, darunter ein zusätzliches Progressionssystem (ein Saison Pass) und ein weiterer Spielmodus, der Solo-Abenteurer in prozedural generierten Leveln auf die Probe stellt. Wir haben euch die Änderungen schon vor ein paar Wochen näher vorgestellt, aber der neue Trailer fasst die Infos auch noch einmal gebündelt zusammen.

HQ

Quelle: Mojang.