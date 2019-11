Mitte der Woche zeigt 2K erstes DLC von Borderlands 3

Fans hatten zum Start von Borderlands 3 mit vielen technischen Problemen zu kämpfen, doch Gearbox wird nicht nur deshalb Mühe damit gehabt haben, das Interesse am Titel aufrechtzuerhalten. Die vielen starken Herbst-Veröffentlichungen haben im neuen Loot-Shooter etwas Ruhe einkehren lassen, doch das Studio will am Puls der Zeit bleiben und plant deshalb bereits, wie sie die Aufmerksamkeit wieder für sich gewinnen können. Am Mittwoch um 17:00 Uhr ist eine weitere Ausgabe der sogenannten Borderlands-Show geplant, in der wir Informationen zur ersten, geplanten DLC-Kampagne von Borderlands 3 bekommen sollen. Auf Twitch wird der Livestream übertragen, wir berichten selbstverständlich darüber. Hoffentlich kann das Studio liefern, denn nach Borderlands 2 dürften die Erwartungen an kostenpflichtige Zusatzkampagnen immens sein.

