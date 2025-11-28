Mitglied der Nationalgarde stirbt nach der Schießerei in Washington DC

HQ

Trump sagte am Freitag, dass Sarah Beckstrom, ein 20-jähriges Mitglied der West Virginia National Guard, gestorben sei, nachdem sie Anfang dieser Woche in der Nähe des Weißen Hauses angeschossen wurde. Staff Sergeant Andrew Wolfe, 24, befindet sich weiterhin in kritischem Zustand. Beide waren seit August in Washington stationiert.

Die Behörden identifizierten den Verdächtigen als Rahmanullah Lakanwal, einen afghanischen Staatsangehörigen, der 2021 im Rahmen der Operation Allies Welcome, dem Evakuierungs- und Umsiedlungsprogramm, das nach dem US-Abzug aus Afghanistan gestartet wurde, in die Vereinigten Staaten eingereist wurde. Beamte sagten, er habe zuvor mit amerikanischen Streitkräften in Kandahar zusammengearbeitet, bevor diese Beziehung endete.

Rahmanullah Lakanwal sieht sich Anklagen gegenüber, darunter Körperverletzung mit Tötungsabsicht bewaffnet und Besitz einer Schusswaffe während eines Gewaltverbrechens. Die Ermittler beschlagnahmten mehrere elektronische Geräte und behandeln den Fall als möglichen Terrorakt. Nach dem Angriff befahl die Trump-Regierung weitere 500 Mitglieder der Nationalgarde nach Washington und forderte eine vollständige Überprüfung der afghanischen Flüchtlinge, die im Rahmen des 2021-Programms aufgenommen wurden.