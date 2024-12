Mitch kehrt in das Valorant -Team von Cloud9 zurück

HQ

Cloud9 hat beschlossen, einige Änderungen an seinem Valorant Team vorzunehmen. Die nordamerikanische Organisation nutzt die laufende Offseason, um ihren Kader ein wenig anzupassen, und dazu gehört auch, sich von einem Mitglied zu trennen und die Lücke mit einer zurückkehrenden Person zu schließen.

Der Spieler, der das Team verlässt, ist Daniel "Rossy" Abedrabbo, der nach einigen Monaten bei C9 Optionen in der Wettkampfszene erkunden wird. Um die Lücke zu füllen, kehrt Mitch "mitch" Semago nach einer Abstecher in die C9 zurück und tritt ab 2022 für Oxygen Esports an. Mitch wird einspringen und die Verantwortung als Anführer im Spiel für den Kader übernehmen.

C9 fügt hinzu: "Aufgrund der Erfahrung mit Mitch in den vergangenen Saisons und kürzlich als Ersatzspieler beim Red Bull Home Ground NA Qualifier glaubt das Team, dass sein Führungsstil und seine Chemie mit dem Team und unserer langfristigen Leistung übereinstimmen."

Glaubst du, dass dies C9 helfen wird, den Valorant Berggipfel zu erreichen?