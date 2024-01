Mitbegründer von Rebellion schaffen es auf die Neujahrs-Ehrenliste von König Charles

HQ

Es ist wieder einmal die Zeit des Jahres, in der eine Reihe von Menschen aus ganz Großbritannien von der königlichen Familie für ihre Verdienste um ihre jeweiligen Branchen geehrt werden. Für die New Year Honours List 2024 werden zwei Mitglieder der Spielebranche ausgezeichnet, beide stammen vom Entwickler Rebellion.

Die Mitbegründer Jason und Chris Kingsley, die auch als CEO bzw. CTO tätig sind, werden mit CBEs (Commander of the British Empire) für ihre Bemühungen im kreativen Bereich und für die Wirtschaft des Landes geehrt. Es sollte gesagt werden, dass beide zuvor mit OBEs (Officers of the British Empire) geehrt wurden, so dass dies effektiv eine Beförderung von König Charles ist.

Zu den Ehrungen veröffentlichte Rebellion ein Statement, in dem es hinzufügte: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Chris und Jason Kingsley, Mitbegründer von Rebellion, beide einen CBE (Commander of the Order of the British Empire) als Teil der King's New Year Honours List für ihre Verdienste um die Wirtschaft erhalten haben.

"Es ist uns eine Ehre, unseren außergewöhnlichen CEO und CTO für ihre wohlverdiente Anerkennung zu feiern. Auf ein aufregendes Jahr 2024 mit Chris und Jason an der Spitze!"