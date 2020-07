Mitarbeiter von Halo Infinite verteidigt visuelle Details

Halo Infinite könnte ein fabelhaftes Spiel werden, das alte und neue Fans lieben werden, aber über diese Möglichkeit spricht im Moment niemand. Das Internet bietet Plattformen für Diskussionen aller Art, doch in den meisten Foren versammeln sich enttäuschte Fans, um ihre Unzufriedenheit über den primären Starttitel der Xbox Series X zum Ausdruck zu bringen. Die erste Präsentation deutete an, dass bestimmte Texturen und visuelle Effekte selbst mit aktuellen Games kaum Schritt halten können, was für den Launch-Titel der neuen Microsoft-Konsole nur als fatal gewertet werden kann.

In einem Interview mit WCCFTech verteidigt der Entwickler Chris Lee von 343 Industries die Grafik des Spiels natürlich trotzdem: "Für die Resonanz auf die Grafik erhoffe ich mir, dass die Leute die Möglichkeit bekommen, unsere 4K-Streaming-Assets zu überprüfen. Ich denke das lässt unser Spiel wirklich in voller Wiedergabetreue erscheinen. Wir sind definitiv noch in der Entwicklung [und] haben einige Verbesserungen vorgenommen, um unseren Fans später in diesem Jahr in Halo Infinite das volle Potenzial unserer Erfahrung zu bieten. Wir freuen uns auf jeden Fall über den Ehrgeiz des Titels, dieser offenen, expansiven Kampagne, und wir werden sicherstellen, dass es poliert und einsatzbereit ist, sobald es die Fans [im Winter] in die Hände bekommen."

Dass das Spiel einige schöne Ausblicke zu bieten hat, davon scheint das Team jedenfalls überzeugt zu sein. Auf Amazon gibt es bereits die Möglichkeit, sich das offizielle Artbook zum Spiel zu sichern, in dem Konzeptwerke und detaillierte Abbildungen der Landschaften, sowie der Feinde zu sehen sein werden. Wenn euch das Spielen nicht ausreicht und ihr noch tiefer in diese mystische Welt eintauchen wollt, dann könnte "The Art of Halo Infinite" vom Verlag Dark Horse genau das Richtige für euch sein. Das reguläre Hardcover kostet knapp 40 Euro, eine dicke Deluxe-Edition ist für den doppelten Preis erhältlich.