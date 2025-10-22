Mitarbeiter verliert Freigabe, nachdem er versehentlich 187.000 Pornobilder in das Netzwerk der US-Regierung hochgeladen hat

HQ

Ein Mitarbeiter des US-Energieministeriums (DOE) hat offiziell auf die harte Tour gelernt, dass Ihre persönlichen Dateien nicht auf Regierungscomputer gehören.

Beim vielleicht größten versehentlichen Upload in der Geschichte sicherte der DOE-Mitarbeiter versehentlich 187.000 explizite Bilder in einem DOE-Netzwerk, während er mit KI-generierten "Roboterpornos" experimentierte, und verlor prompt seine Sicherheitsfreigabe.

Die bizarre Saga (zuerst berichtet von 404 Media) begann am 23. März 2023. Im Laufe von 25 bis 30 Jahren hatte der Mann auf seinen persönlichen Geräten Inhalte für Erwachsene gesammelt, eine Sammlung, die schließlich aus 187.000 Bildern bestand.

Dann beschloss er, es als Schulungsmaterial für generative Bildgebungswerkzeuge zu verwenden, lud aber versehentlich die gesamte Sammlung auf seinen vom DOE ausgestellten Computer hoch. Sechs Monate später entdeckten die Ermittler des DOE das riesige Versteck.

Den Berufungsdokumenten zufolge glaubte der Mann wirklich, dass seine persönlichen Dateien "partitioniert" waren und seinen Regierungscomputer nicht kontaminieren würden. Als das DOE ihn damit konfrontierte, beschwerte er sich, dass sich die Ermittlungen wie die spanische Inquisition anfühlten.

Die Berufung offenbarte auch einige ungewöhnliche Verteidigungen. Zum Beispiel behauptete er, die Bilder seien ursprünglich auf seinen Regierungscomputer übertragen worden, weil es unpraktisch sei, sie auf seinem winzigen Telefonbildschirm anzusehen.

Er räumte ein, dass die Regeln verletzt wurden, bestand aber darauf, dass es "nicht sehr falsch" sei. Ein Richter berücksichtigte seine Krankengeschichte (einschließlich früherer Depressionen und ADHS), kam aber zu dem Schluss, dass diese Faktoren den massiven Upload nicht entschuldigten.

Letztendlich wurde die Sicherheitsfreigabe des DOE nicht wiederhergestellt. Also, Lektion gelernt: Wenn Sie jahrzehntelange persönliche Dateien haben, überprüfen Sie vielleicht noch einmal, in welche Cloud Sie sie hochladen... vor allem, wenn eine dieser Wolken Uncle Sam gehört.