Mit Xbox können Sie den Startton deaktivieren

HQ

Wir lieben das Gefühl, eine Konsole zu starten und eine coole Animation zu sehen (wir erinnern uns gerne an Dreamcast, GameCube und die ursprüngliche Xbox ), da wir wissen, dass wir im Begriff sind, süße Spiele zu genießen. Aber diese Animationen machen immer unterschiedliche Geräusche und so sehr wir sie auch mögen, sie können ein Ärgernis sein, wenn jemand anderes in Ihrem Haus versucht zu schlafen.

Aus diesem Grund hat Microsoft jetzt angekündigt , dass sie an einer neuen Funktion für ein zukünftiges Update arbeiten, mit dem Sie Start-up-Sounds stummschalten können, anstatt den Ton auf Ihrem Fernseher oder Soundsystem aus- und einzuschalten. Da dies bereits für Mitglieder des Insider-Programms ausgerollt wurde, gehen wir davon aus, dass es nächsten Monat oder spätestens im November für alle veröffentlicht wird.