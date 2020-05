Mit Urban Flow verwaltet ihr den Verkehr auf der Switch

An roten Ampeln zu stehen ist etwas, das nur wenigen Leuten großen Spaß bereitet. Dabei hat es durchaus seine Reize, den Verkehrsfluss im Auge zu behalten und zu optimieren. Dieser Prämisse folgt das neue Spiel Urban Flow, in dem ihr alleine oder mit bis zu drei Freunden in fast 100 Leveln komplizierte Verkehrslagen idealtypisch perfektionieren müsst. Das Game bietet einen Kampagnenmodus, eine Endlos-Herausforderung und eine Spielvariante an, in der wir uns Zeit nehmen dürfen und in unserem eigenen Tempo Fortschritte erzielen. Urban Flow sieht ganz niedlich aus und es erscheint voraussichtlich am 26. Juni exklusiv auf der Nintendo Switch.

