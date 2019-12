Mit The Unfinished Map in One Piece: World Seeker auf Schatzsuche gehen

Spieler von One Piece: World Seeker dürfen ab sofort einen brandneuen DLC namens The Unfinished Map genießen. In diesem Abenteuer schließen sich uns Trafalgar Law von den Heart Pirates, sowie ein junger Held namens Roule an. Der junge Mann möchte der größte Abenteurer der Welt werden und dafür benötigt er die Hilfe von Ruffy und seinen Freunden. Doch da Skypiea ein gefährlicher Ort ist, solltet ihr auf jeden Fall weitere Herausforderungen erwarten. One Piece: World Seeker ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar und unsere Meinung zum Spiel lest ihr an dieser Stelle nach.

