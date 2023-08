Mit Shotgun King: The Final Checkmate könnt ihr jetzt die Spielsteine eures Gegners auf der Konsole wegsprengen.

Wolltest du schon immer mal frustriert das Schachbrett umdrehen, wenn du gegen einen Freund spielst, der jede freie Minute mit Chess.com verbringt? Wenn ja, bringen wir Ihnen gute Nachrichten, denn es gibt jetzt eine viel bessere Möglichkeit, Ihrem Schachfrust Luft zu machen.

Shotgun King: The Final Checkmate erscheint heute, am 24. August, für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X. Das Spiel bietet eine ziemlich einzigartige Herangehensweise an Schach, da Sie als einsamer König mit Schrotflinte spielen, der die Figuren des Gegners in Splitter sprengt.

Wer lieber die seit 2022 erhältliche Steam-Version spielen möchte, muss folgende recht amüsante Systemvoraussetzungen erfüllen:

Betriebssystem: Windows 7

Prozessor: ja, Sie sollten einen haben

Grafik: Sie benötigen einen Bildschirm

Speicherplatz: 80 MB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: Wenn Ihr Computer Ton abspielen kann, sollten Sie gut sein

Zusätzliche Hinweise: Wenn Ihr Computer Windows ausführen kann, kann er theoretisch Shotgun King ausführen