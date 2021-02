Mit Saison der Auserwählten startet Destiny 2 nächste Woche in Phase 13

You're watching Werben

Auch Bungie bereitet sich mit Destiny 2 auf ein neues Content-Update vor. Am 9. Februar, also nächsten Dienstag, startet das Live-Service-Spiel der ehemaligen Halo-Entwickler in die 13. Saison "der Auserwählten", die euch bis Mitte Mai beschäftigen wird. Inhaltlich werden zwei Strikes aus dem ersten Destiny zurückgebracht und aufgewärmt, während der Loot-Pool laut den Entwicklern mit 25 Gegenständen bereichert wird - nicht alle davon sind neu.

Thematisch dürfen sich die Hüter in den kommenden Wochen mit der Kaiserin der Kabale beschäftigen, Caiatl heißt die gute Elefantendame. In einer Gruppenaktivität für bis zu drei Spieler namens Ritualkampf werdet ihr in einer überschaubaren Arena Gegnerwellen abwehren. Wie viel von diesem Spaß ihr als Free-to-Play-Spieler verpasst (und weitere Details), erfahrt ihr auf der Webseite des Spiels.