Mit Marvel's Spider-Man 2 kannst du die Zeit verlangsamen

Die PlayStation Store-Seite für Marvel's Spider-Man 2 wurde aktualisiert und gibt uns einen neuen Blick auf einige der Barrierefreiheitsoptionen, die bei der Veröffentlichung des Spiels am 20. Oktober verfügbar sein werden.

Wenn Sie ganz nach unten auf der Webseite scrollen, sehen Sie die FAQs für Marvel's Spider-Man 2, in denen die Einstellungen für die Barrierefreiheit aufgeführt sind. Wir werden Screenreader-Unterstützung, Untertitel auf dem Bildschirm und die Möglichkeit erhalten, die Spielgeschwindigkeit zu verlangsamen, wodurch die Zeit effektiv verlangsamt wird.

Sie können das Gameplay um 30 %, 50 % und 70 % verlangsamen, bevor Sie es jederzeit wieder normalisieren, sodass Sie mehr Zeit haben, sich an die rasante Action um Sie herum anzupassen. Dies ist nicht das erste Spiel, das dies tut, da The Last of Us: Part II eine ähnliche Funktion bot. Wir werden wahrscheinlich auch viel mehr Optionen für die Barrierefreiheit sehen, wenn das Spiel veröffentlicht wird.