Mit Marvel's Spider-Man 2 kannst du das Netz so hart schwingen, wie du willst

Marvel's Spider-Man 2 wird viele Einstellungen haben, die wir optimieren können. Vom Schwierigkeitsgrad des Kampfes bis hin zu einer unglaublichen Anzahl von Zugänglichkeitsoptionen gibt es viele Möglichkeiten, Ihr Spidey-Erlebnis wie Ihr eigenes zu gestalten.

Jetzt wissen wir, dass sich dies auch auf das Schwingen von Netzen erstrecken wird. Wenn Sie, aus welchem Grund auch immer, ein genaueres Schwungerlebnis haben möchten, können Sie den Schwierigkeitsgrad erhöhen, indem Sie den Schieberegler für die Schwungunterstützung verringern.

Wie James Stevenson, Director of Community and Marketing, erklärt, ist der Schieberegler standardmäßig auf 10 eingestellt, was Ihnen ein ziemlich einfaches Durchquerungserlebnis bietet. Wenn Sie diese Zahl jedoch senken, müssen Sie genauer schwingen und den Analogstick beherrschen, um sicherzustellen, dass Sie in die richtige Richtung gehen.

Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober für PS5.