Mit Killer Klowns from Outer Space: The Game kannst du deine Feinde in Zuckerwatte und dich in Pizza verwandeln

Killer Klowns from Outer Space: The Game mag sich in Gewässer begeben, die von Spielen wie Dead by Daylight dominiert werden, aber als wir mit CCO Luis Daniel Zambrano gesprochen haben, haben wir festgestellt, dass das Spiel sicherlich genug zu bieten hat, um sich von der Masse abzuheben.

"Es ist ein sehr unbeschwertes Horror-Multiplayer-Spiel", sagte Zambrano. "Ich meine, es gibt Blut, weißt du, und es gibt Knochen, aber Clowns können immer noch zu Pizzakartons werden und ihre Opfer jagen, oder sie können Ballonhunde herausziehen, um andere Menschen aufzuspüren, und sie machen eine Menge verrückter, dummer Dinge, oder? Ein wichtiger Unterschied zu anderen asymmetrischen Multiplayer-Spielen besteht darin, dass der Mörder verletzt werden kann und die Überlebenden die Clowns töten können, was alles hektischer und lustiger für alle machen wird."

Nachdem wir es selbst gespielt haben, können wir sagen, dass es viel Spaß macht, vor allem in Bezug auf die Fähigkeiten, die man als Clown erhält. Aber es geht nicht nur darum, herumzualbern, und die Menschen haben Möglichkeiten, sich zu wehren.

"Was Menschen tun, ist, das Gelände nach Waffen wie einem Schläger oder einer Pfanne abzusuchen, weißt du, und sie benutzen sie, um Clowns zu schlagen, oder? Aber wenn man zum Beispiel ein Messer hat, kann man aus Zuckerwatte-Kokons entkommen oder vielleicht kann man einer Clownsnase die Nase knallen und so sterben sie."

Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an. Killer Klowns from Outer Space: The Game erscheint in der ersten Hälfte des Jahres 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.