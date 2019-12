Mit Kaido und Big Mom verhaut ihr alle Feinde in One Piece: Pirate Warriors 4

Bandai Namco hat diese Woche weiteres Gameplay-Material zu One Piece: Pirate Warriors 4 veröffentlicht. Im Kern geht es um die beiden neue Charaktere Kaido und Charlotte...

Ruffy segelt am 27. März in One Piece: Pirate Warriors 4 über Grandline

am 25. November 2019 um 12:41 NEWS. Von Stefan Briesenick

Omega Force und Bandai Namco wollen One Piece: Pirate Warriors 4 am 27. März nächsten Jahres für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlichen, wie uns der Publisher heute...