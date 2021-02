Mit genügend Kapital könnt ihr ein eigener Charakter in Starfield werden

You're watching Werben

Bethesda und Microsoft arbeiten zusammen an einer Wohltätigkeitsaktion, die einen wohl betuchten Gamer sehr glücklich machen könnte. Sie koppeln den unbegründeten Starfield-Hype mit der Möglichkeit, eine vergriffene Xbox Series X sowie alte Bethesda-Spiele zu kaufen. Als Kirsche auf der Sahnetorte lockt die Chance, in Absprache mit den Bethesda Game Studios einen Charakter in Starfield zu entwerfen.

Alles was ihr dafür tun müsst, ist eine Auktion zu gewinnen, die Stand jetzt 6400 US-Dollar beträgt. Das Geld geht an die Unternehmung "Make-A-Wish", die schwerkranken Kindern ihre Wünsche erfüllt. Es geht bei dem Spaß also letztlich um einen guten Zweck:

"Jeder liebt es, in seinen Spielen eine eigene Version des Helden zu erstellen, aber nur sehr wenige Spieler können tatsächlich ein Charakter innerhalb eines Spiels werden. Der Gewinner dieses Pakets wird mit dem preisgekrönten Team der Bethesda Game Studios zusammenarbeiten, einschließlich dem leitenden Produzenten Todd Howard, um einen Charakter für das mit Spannung erwartete, kommende Spiel Starfield zu kreieren! Aber es hört hier nicht auf: Ihr werdet auch eine brandneue, schwer zu findende Xbox Series X und 16 Bethesda-Spiele gewinnen, darunter The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom und viele mehr. Das Bethesda-Softworks-Team wird die Zeit festlegen, um den Charakter innerhalb von 3 Monaten nach dem 28. Februar 2021 zu erstellen."

Die Tatsache, dass der Charakter vor Ende Mai produziert wird, lässt einige Fragen aufkommen. Es ist einerseits keine schlechte Idee, die Leute über ein zu erwartendes "Lieferdatum" des Preises zu informieren. Andere könnten womöglich vermuten, dass die Veröffentlichung von Starfield näher rückt, aber das glauben wir nicht.