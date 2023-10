Mit Dino-Sword kannst du als Samurai-Spinosaurus spielen

HQ

Der Entwickler von Ghost of Tsushima, Jean Nguyen, hat an einem Spiel gearbeitet, das sich anfühlt, als käme es direkt aus unserer Kindheitsfantasie. Dino-Sword steckt noch in den Kinderschuhen, aber Nguyen hat bereits einige beeindruckende Sachen gezeigt.

Von Umgebungen, Modellen bis hin zu einer vollständigen Spinosaurus-Angriffsanimation fühlt sich dies wie ein Projekt an, das bereits eine Menge zu bieten hat. Im Grunde ist es wie eine Welt voller reptilienartiger Sifs aus Dark Souls, denn es scheint, dass jeder Dino, egal wie groß er ist, ein Schwert in der Hand hat, das die Frage aufwirft, wie diese Kreaturen sie in ihren Kiefern halten können.





Muss ein verdammt gutes Mundtraining sein, um es gelinde auszudrücken. Es gibt natürlich noch kein Veröffentlichungsdatum für Dino Sword, da es sich nur um ein persönliches Projekt von Nguyen handelt, aber so wie wir es sehen, sieht es unglaublich lustig und aus der Action-Perspektive sehr solide aus, mit sauberen Animationen. Es hat auch einige Aufmerksamkeit von anderen Unternehmen erhalten, darunter Devolver Digital.