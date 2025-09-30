Mit diesen Sneakern zum 30-jährigen Jubiläum von PlayStation x Reebok wird es im Retro-Stil

HQ

Sony feiert schon seit einiger Zeit das 30-jährige Jubiläum der PlayStation, aber im Rahmen der Proceedings wurde eine neue Zusammenarbeit mit Reebok enthüllt. Dies geschieht in Form einer Reihe von Trainern, die so gestaltet sind, dass sie die Regionen widerspiegeln, in denen die PlayStation ursprünglich vor über drei Jahrzehnten auf den Markt kam.

Die Zeile PlayStation x Reebok bietet die Zeile InstaPump Fury 94 für Japan, die Pump Omni Zone II für die Vereinigten Staaten und die Workout Plus für das Vereinigte Königreich. Obwohl sich jedes Erscheinungsbild geringfügig unterscheidet, sind sie alle im charakteristischen PlayStation-Stil und in der Farbe des berühmten Graus erhältlich, das mit viel Weiß und sogar dem ursprünglichen farbenfrohen PlayStation-Logo an der Seite kombiniert wird.

Die Schuhe kommen jeweils im Oktober auf den Markt und sind Teil einer limitierten Kollektion, die auch eine Verpackung in limitierter Auflage umfasst. Die Informationen zu den Schuhen im PlayStation Blog fügen hinzu:

"Diese Sneaker sind vom unverwechselbaren Stil der ursprünglichen PlayStation inspiriert, wobei die Sneaker-Silhouetten von Reebok so ausgewählt wurden, dass sie zum ursprünglichen Launch-Jahr und der damaligen Beliebtheit passen. Alle Paare werden in einer einzigartigen, limitierten Verpackung geliefert, die das ursprüngliche Launch-Design der Konsole widerspiegelt und eine gemeinsame graue Jubiläumsfarbpalette und wichtige nostalgische Details aufweist."

