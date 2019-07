Mit Destiny 2: Shadowkeep kommen "Kampf-Emotes" als Finisher ins Spiel

Die Destiny-Community wird im Herbst ein neues Zuhause auf Steam finden, sobald Bungie ihren Loot-Shooter mit Einfuhr der düsteren Shadowkeep-Erweiterung als kostenlos spielbare Version neu veröffentlicht. Im neuen Add-On werden Finishing-Moves eingeführt, die ein Thema im letzten Entwickler-Tagebuch von Bungie waren. General Manager Mark Noseworthy und der Franchise-Direktor Luke Smith haben mehr darüber erklärt, wie diese Mechaniken funktionieren.

"Wenn Feinde eine bestimmte Gesundheitsschwelle unterschreiten, haben sie einen Indikator, der angibt, dass sie erledigt werden können", sagte Smith zu Polygon. Das System klingt so ähnlich, wie die blutigen Glory-Kills aus Doom (2016).

Spieler können ihre Finisher mit Modifikationen optisch und spielmechanisch variieren, indem sie ihre aktuelle Ausrüstung mit entsprechenden Mods ersetzen (Optik und Gameplay-Effekte werden dabei natürlich separat gehandhabt). Dadurch sollen wir unserem Feuerteam beispielsweise Munition geben können, nachdem wir einen Feind exekutieren.

Noseworthy versteht diese Anpassung als "Kampf-Emotes" und erklärt im gleichen Atemzug, dass die Modifikatoren, die Gameplay-Vorteile enthalten, nicht Teil des Premium-Shops Eververse werden sollen. Entsprechende Mods lassen sich also durch konstantes Spielen freischalten, Pay-to-Win seien nicht beabsichtigt.

"Zum Start könnt ihr nur einen Finisher ausrüsten, aber wir arbeiten intensiv an daran, mehrere zu unterstützen", fügte Smith hinzu. Irgendwann soll dann eine Art Zufallsgenerator bestimmen können, welchen eurer Finishing-Move ihr in einer solchen Situation ausführt - falls ihr euch überraschen lassen wollt. Was haltet ihr von diesem System?

