Mit der chinesischen Erfindung kannst du mit einem Klick zwischen Strom und Benzin wechseln

Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen rasen voran, was kaum Zweifel daran besteht, dass dies auch in Zukunft sein wird. Bis dahin gibt es jedoch Vorbehalte, auf die Verbraucher achten, wie zum Beispiel das Laden bei einer langen Fahrt, und dass das Laden länger dauert als ein normaler Tankstopp.

Aber wenn man theoretisch ein Modul für längere Fahrten anklicken könnte, könnte man dann mit einem einfachen Clip das EV in ein benzinbetriebenes Auto umwandeln? Das ist es, was der chinesische Hersteller Changan behauptet, entwickelt zu haben.

Die Idee ist, dass man, wenn der Strom knapp wird, das Modul aktivieren kann und laut Berichten von Car News China einen normalen Benzinmotor bereitsteht.

Sie sehen großes Potenzial in der Technologie, aber es ist unklar, ob Changan oder seine Tochtergesellschaften sie in Einzelhandelsmodellen einsetzen werden.