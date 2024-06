Mit der Ankunft von Terry Bogard und Mai in Street Fighter 6 sind die Entwickler offen für ein neues Capcom vs. SNK-Spiel

HQ

Eine der wichtigsten Ankündigungen, die sich während des kürzlich abgeschlossenen Summer Game Fests auf die Kampfspiel-Community konzentrierte, war die Enthüllung von vier neuen Charakteren, die zu Street Fighter 6 kommen, wobei zwei von ihnen Gaststars aus einer anderen großartigen Kampfspielserie sind, SNKs Fatal Fury: City of the Wolves. Das hat uns zum Nachdenken gebracht, dass es ein gutes Gefühl zwischen Capcom und SNK gibt, undStreet Fighter 6 tatsächlich haben Regisseur Takayuki Nakayama und Produzent Shuhei Matsumoto dies in einem Interview bestätigt, das sie uns in Los Angeles gegeben haben, das ihr unten sehen könnt.

Im selben Interview und aufgrund der großen Resonanz auf die Ankündigung dieser Charaktere fragten wir sie, ob das bedeutet, dass die Fans ein neues Crossover zwischen Capcom und SNK erwarten können, und die Antwort war ziemlich hoffnungsvoll:

Natürlich sind es nur gute Absichten, aber die Wahrheit ist, dass wir auch mit dem SNK-Team von SGF sprechen konnten, und, wissen Sie was? Wir haben ihnen die gleiche Frage gestellt. Und zwischen den Witzen an das andere Team sagte der Chefproduzent des nächsten Fatal Fury: City of the Wolves, Yasuyuki Oda: "Vielleicht machen wir es direkt alleine". Sie können seine Antwort unten hören, beginnend bei der 2:20-Marke:

Die Wahrheit ist, dass selbst wenn es sich um Spiele handelt, in denen es darum geht, sich gegenseitig zu Boden zu schlagen, nur wenige Genres eine bessere Community schaffen als Kampfspiele.