Mit den Corsairs XH-Kits erhalten Sie ein Komplettpaket für Custom-Wasserkühlungen

HQ

Während die meisten Gamer davon träumen, ihre Computer individuell zu kühlen, erforderte dies schon immer eine erhebliche Investition in Werkzeuge, Anschlüsse und Rohre.

Mit den neuesten Hydro X kundenspezifischen Kühlkits der XH-Serie erhalten Sie alles, was Sie brauchen, um loszulegen, in einer einfachen One-Box-Lösung, die natürlich sowohl mit RGB als auch in Weiß für diejenigen erhältlich ist, die diese Art von Wünschen haben.

Die Kits enthalten sowohl Biegewerkzeuge, zusätzliche Anschlüsse für die optionale GPU-Kühlung als auch ein einheitliches Exo-System, mit dem Sie alles über die iCUE-Software einrichten und steuern können.

Der XC7 RGB Elite CPU Wasserkühler ist mit allen modernen AMD- und Intel-CPUs kompatibel und wird mit dem XD5 RGB Elite PWM Pump mit integriertem Ausgleichsbehälter kombiniert, die alle mit einem 360-mm-Kupferradiator verbunden sind. Das Kit wird sogar mit vorgemischtem Kühlmittel und einer Bügelsäge geliefert.

Die schlechte Nachricht ist jedoch, dass dies nicht billig ist, selbst das kleinste Kit kostet etwa 620 Euro. Au.