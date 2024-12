Mit dem neuesten Update von Grand Theft Auto Online kehren wir in das Hauptquartier des GTA V-Raubüberfalls zurück

HQ

Das neueste Update für Grand Theft Auto Online ist da. Obwohl für nächstes Jahr eine massive neue Veröffentlichung von Grand Theft Auto erwartet wird, verlangsamt Rockstar seinen Lauf mit der Veröffentlichung neuer Inhalte für GTA Online-Spieler keineswegs. The Agents of Sabotage ist das jüngste Beispiel dafür und bietet den Spielern eine ganze Reihe neuer Aktivitäten, an denen sie teilnehmen können.

Wie du wahrscheinlich schon erraten hast, wenn du Grand Theft Auto in irgendeiner Iteration gespielt hast, geht es in vielen Agents of Sabotage um Diebstahl, das Fahren schneller Autos und das Erschießen von Menschen, die dir in den Weg kommen. In den Missionen verbünden Sie sich mit einem Ex-Agenten und U-Bootfahrer, um Militär- und IAA-Geheimnisse zu stehlen, gestohlene Kunst zurückzuholen und ein milliardenschweres Unternehmen zu sprengen.

Zu diesem Zeitpunkt ist alles ein Arbeitstag für deinen GTA Online-Charakter, aber du wirst alle deine Operationen von der Darnell Bros Garment Factory aus steuern, dem berüchtigten Ort, an dem du den größten Raubüberfall in der Hauptgeschichte von Grand Theft Auto V planst.

Unter der Bekleidungsfabrik hast du jetzt buchstäblich Zugang zur Unterwelt von Los Santos, so dass du schnell zur und von der Burton Station, der Del Perro Station, der La Mesa Subway, der LSIA Parking Station und dem Tataviam Truckstop reisen kannst.

Wie üblich könnt ihr euch auch auf einige neue Fahrzeuge freuen, mit denen ihr im Rahmen dieses neuen Updates, das jetzt für alle Spieler von Grand Theft Auto Online verfügbar ist, die Straßen aufmischen werden. Seht euch den Trailer unten und die vollständigen Patchnotes hier an: