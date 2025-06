Mit dem neuesten Update von Grand Theft Auto Online kannst du ikonische GTA V-Unternehmen besitzen

HQ

Die Schlagzeilen drehen sich zwar immer noch hauptsächlich um Grand Theft Auto VI, aber Rockstar bietet den Spielern weiterhin Inhalte für das sich ständig weiterentwickelnde GTA Online in Grand Theft Auto V.

Das neueste Update, Money Fronts, erscheint am 17. Juni und bietet neue Möglichkeiten, dein kriminelles Imperium durch die bisher größte Geldwäscheoperation in ganz San Andreas zu erweitern. Durch Martin Madrazo können Sie mit neuen "Geschäftsleuten" in Kontakt treten, die Ihnen helfen, legitime und unrechtmäßige Einnahmen auf Ihr Konto fließen zu lassen.

Auf diese Weise kannst du einige ikonische Geschäfte aus dem Basisspiel besitzen, darunter die Hands On Car Wash in Strawberry, Higgins Helitours und die Smoke on the Water-Apotheke. Natürlich wäre es kein großes GTA Online-Update ohne neue Fahrzeuge, und Rockstar hat die Ankunft neuer Woodlander-SUVs, des Karin Everon RS und des Declasse Tampa GT, versprochen.