Mit dem neuesten Update von Alan Wake 2 können Sie endlich das erneute Laden abbrechen

HQ

Jetzt, da die The Lake House -Erweiterung für Alan Wake 2 gekommen ist, wird Remedy zweifellos seine Bemühungen und Ressourcen weg von der Horror-Fortsetzung auf zukünftige Projekte wie den Nachfolger von Control verlagern. Das bedeutet aber nicht, dass der finnische Entwickler nicht auch ständig daran arbeitet, den Titel für 2023 zu verbessern und zu verfeinern.

An dieser Front wurde ein neues Update für Alan Wake 2 veröffentlicht, in dem eine Reihe von Fehlern beseitigt und eine Funktion implementiert wurde, um die Lebensqualität des Gameplays zu verbessern. Konkret geht es um die Möglichkeit, das Nachladen endlich abzubrechen, indem die Taschenlampe während der Nachladeanimation verstärkt wird. Andernfalls zielen die meisten Fehler gemäß den behobenen Fehlern auf The Lake House ab. Sie können sie unten sehen.

Behebt



Es wurde ein Problem behoben, durch das der Spieler nach einem teilweisen Nachladen der Waffe nicht schießen konnte.



Es wurde ein Problem behoben, bei dem die adaptiven DualSense-Trigger ständig rumpelten und zur falschen Zeit das Falsche taten.



Die Fehlerbehebungen und Verbesserungen am Haus am See