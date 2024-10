Mit dem neuesten DLC von Die Sims 4 kannst du endlich davon profitieren, deine Sims zu töten

Kürzlich wurde berichtet, dass EA und Entwickler Maxis noch nicht beabsichtigen, ein fünftes Die Sims zu bauen, und stattdessen damit zufrieden sind, den Giganten The Sims 4 weiter zu expandieren und wachsen zu lassen. Zu diesem Zweck wurde ein neues Erweiterungspack angekündigt, und dieses ermöglicht es den Spielern, davon zu profitieren und eine Karriere daraus zu machen, ihre Sims zu töten und allgemein zu terrorisieren.

Es trägt den Namen Life & Death und ist perfekt für die unheimliche Jahreszeit. Ein neues Gebiet, Ravenwood, mit drei verschiedenen Vierteln, wartet darauf, erkundet zu werden.

Eine neue Spielmechanik ermöglicht es Sims, ihre eigenen Bucket Lists zu erstellen, und verstorbene Sims können nach ihrem Ableben verweilen, die Lebenden heimsuchen und möglicherweise wiedergeboren werden.

Zudem werden zwei neue Karrierewege eingeführt: der Reaper, der Sims ins Jenseits begleitet, und der Undertaker, der sich um alle Bestattungsangelegenheiten kümmert.

Life & Death wird am 31. Oktober in The Sims 4 erscheinen (was für die gruselige Jahreszeit ein bisschen spät ist, wenn ihr mich fragt), und jeder, der das Paket ab sofort bis zum 12. Dezember bestellt, bekommt auch ein Mournful Melodies Music Box und ein Plumed Elegance Mask.