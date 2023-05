Mit dem neuen Skyrim-Mod können Sie Zeichen aus The Witcher wirken

HQ

Mehr als ein paar Skyrim-Mods haben eine Art Crossover mit einem anderen berühmten Fantasy-Universum oder RPG gebracht. Es gibt auch eine ganze Reihe von The Witcher-Mods, die alles von Geralts Schwertern bis zum Weißen Wolf selbst im Spiel hinzufügen.

Mit einem neuen Mod können Sie jetzt vollständig als Hexer im Land der Nords spielen, da Sie auf die Zeichen des Hexers in Skyrim zugreifen können. Ein Modder namens Kittytail hat den Mod zum Leben erweckt und in einem Video vorgestellt, das Sie sich unten ansehen können:

Natürlich gibt es auffälligere und mächtigere Zaubersprüche in anderen Mods für Skyrim, aber die ausgestellten Zaubersprüche von Kittytail sind immer noch beeindruckend in ihrem Design und ihrem Aussehen. Wirst du dir ein silbernes Schwert auf den Rücken schnallen und diese Zaubersprüche in Skyrim ausprobieren?