Mit Akumada Drive betritt Too Kyo Games die Anime-Arena

Als Kazutaka Kodaka und Kotaro Uchikoshi zusammenkamen, hatten Fans makaberer Adventure einigen Grund zur Freude, denn bislang hat das Studio mit ihren kreativen Ambitionen nicht enttäuscht. In weniger als zwei Jahren haben die beiden irren Entwickler mit ihrem kleinen Team mehrere Projekte vorgestellt (Death March Club, Death Come True und Tribe Nine), die ebenso mysteriös, brutal und merkwürdig wirken, wie ihre früheren Werke.

Um die Sache noch etwas komplizierter zu machen, sprach Too Kyo Games gestern erneut darüber, in den Animationsbereich einsteigen zu wollen - und kündigte direkt einen konkreten Anime an: Akumada Drive wird vom japanischen Animationsstudio Pierrot produziert, die bereits Arbeiten zu den anthologischen Serien Naruto, Bleach und auch Tokyo Ghoul beigetragen haben. Der Leiter des Projekts ist der Schöpfer von Danganronpa, Kazutaka Kodaka, der erneut von dem Charakter-Designer und Monokumas Vater Rui Komatsuzaki begleitet wird. Das Team wird vom Regisseur und Drehbuchautor Tomohisa Taguchi begleitet, der für mehrere Teile von Persona: The Animation, sowie für Filme, wie Black Clover und Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna verantwortlich ist.

Akumada Drive wird eine in Japan angesiedelte Geschichte erzählen, in der böse Jungs in einer dystopischen Zukunft voller Kriminalität um ihr Überleben kämpfen. Nach einem Krieg befindet sich die Gesellschaft wieder im Aufbau, allerdings sind dabei einige gefährliche Probleme aufgetreten. Den ersten Mood-Trailer bekommt ihr hier bei uns, eine offizielle Webseite hält Japanisch-Sprechende derweil mit Werbefloskeln auf dem Laufenden. Die Premiere soll schon im Juli in Japan stattfinden.