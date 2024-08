Misty-Synchronsprecherin aus der Pokémon-Zeichentrickserie Rachael Lillis ist verstorben

HQ

Es gibt nur wenige Charaktere, an die wir uns mit mehr Nostalgie erinnern als an Misty aus Pokemon, und ein großer Teil davon ist ihrer amerikanischen Synchronsprecherin Rachael Lillis zu verdanken. Lillis spielte in dem Anime auch die Rolle der Jessie und Jigglypuff.

Lillis' Tod wurde in den sozialen Medien über den Account von Veronica Taylor, der Schauspielerin, die Ash Ketchum spielte, bekannt gegeben. Lillis starb nach einem Kampf gegen Brustkrebs, und die Fans haben online Tribute gezollt.

Rachael Lillis gab ihr Pokémon-Debüt im Jahr 1997 und spielte bis 2015 in mehr als 400 Episoden mit. 2019 war sie als Pummeluff im Pokémon-Film Meisterdetektiv Pikachu zu sehen.

