Mistwalker erinnert Fantasian-Spieler daran, Speicherstand zu behalten

Mistwalkers neues Rollenspiel Fantasian steht nun schon seit vier Wochen auf Apple Arcade zur Verfügung und viele Spieler werden den Titel mittlerweile abgeschlossen haben. Um Verwirrung vorzubeugen, erinnert das Entwicklerstudio ihre Fans nun noch einmal daran, dass das Game noch nicht komplett abgeschlossen ist.

Das neue Spiel vom Final-Fantasy-Mitbegründer Hironobu Sakaguchi wird in zwei Teilen veröffentlicht - einer ist bereits verfügbar, der Rest soll im Laufe des Jahres nachgereicht werden. Damit ihr auf diesen Inhalt zugreifen könnt, braucht ihr eure bestehende Speicherdatei und deshalb sollet ihr die nicht löschen, empfiehlt Mistwalker. Das Spiel selbst scheint viele Sachen richtig zu machen, denn unser sonst so grimmiger Tester Petter Hegevall hat in seiner Kritik eine äußerst positive 9/10 ausgesprochen.