Mister Terrific könnte im DC Extended Universe auftauchen

HQ

Seit bekannt wurde, dass James Gunn und Peter Safran von nun an die neuen Chefs für die DC-Film- und TV-Bemühungen sind, hat Gunn seine Anhänger auf verschiedene Weise geärgert. Letzte Woche hat er etwas angedeutet, was Lobo zu tun hat, und jetzt ist er wieder dabei.

Ohne Kommentar oder Erklärung teilte Gunn ein Bild von Mister Terrific. Dieser Held kennt eine ganze Menge Kampfkunst, ist einer der klügsten Menschen der Welt und spricht eine Fülle von Sprachen - zusammen mit einer ganzen Reihe anderer Kräfte.

Warum Gunn ihn aus heiterem Himmel teilt, ist unbekannt, aber eine qualifizierte Spekulation ist, dass er als Mitglied der Justice Society of America (einer Organisation, der er in den Comics angehört) auftauchen wird, die in Black Adam eingeführt wurde, wenn wir sie das nächste Mal sehen. Er könnte auch als Sidekick in Gunns kommender zweiter Staffel von Peacemaker hinzugefügt werden, bei der er jede Episode von sich selbst inszeniert.