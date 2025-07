Mister Fantastic scheint das neue Superman zu lieben

HQ

Es ist jetzt offensichtlich, dass Superman einen echten Blockbuster-Start hingelegt hat und es scheint sowohl Kritiker als auch Kinobesucher verzaubert zu haben, und Rottent Tomatoes enthüllt, dass es derzeit bei 82% positiven Kritiken von den Medien und ganzen 93% von Kinobesuchern steht - und wir waren auch zufrieden.

Ein anderer, der glücklich zu sein scheint, ist Pedro Pascal. Er steht kurz davor, in Fantastic Four zu erscheinen, einem weiteren Superheldenfilm, der diesen Monat in die Kinos kommt, und über Instagram hat er mehrere Reels-Tribute (die zeitlich begrenzt sind und möglicherweise verschwunden sind, wenn Sie dies lesen) auf Superman gepostet. Und es scheint, dass er überhaupt nicht an einem Beef zwischen DC- und Marvel-Fans interessiert ist, sondern stattdessen das Bild unten (erstellt von JustRalphy) von einem Superman und Mister Fantastic teilt, die sich ein Mashup ihrer jeweiligen Logos ansehen, komplett mit dem Hashtag #SuperFantastic.

Superman läuft jetzt in den Kinos, während Fantastic Four am 25. Juli startet.