Misstrauisches Online-Versteckspiel Secret Neighbor schleicht sich Ende August auf Nintendo Switch

Dynamic Pixels uns heute ein Datum für den Nintendo-Switch-Port von Secret Neighbor mitgeteilt. Das Mehrspieler-Versteckspiel schleicht sich am 26. August auf die Plattform und es wird natürlich mit allen inhaltlichen Aktualisierungen ausgestattet sein, die ihr auf den anderen Plattformen findet. Switch-Spieler werden ebenfalls an die Crossplay-fähigen Server angeschlossen, sodass sie mit PC-, Playstation-, Xbox- iOS- und Android-Spielern zusammenspielen können.

Secret Neighbor ist die Mehrspielerauskopplung von Hello Neighbor, es enthält keine Einzelspielerinhalte. Alle Mitspieler schlüpfen in die Rolle von Kindern, die in einem merkwürdigen Haus Schlüssel suchen müssen, um hinter das Geheimnis des Hausherren zu kommen. Eines der Kinder ist in Wahrheit jedoch der böse Nachbar, der die Kinder mithilfe seiner Waffen gefangen nehmen kann. 20 Euro kostet diese Art der Unterhaltung auf den anderen Plattformen.