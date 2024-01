Mission: Impossible - Dead Reckoning veröffentlicht Teil Eins

HQ

Als vor kurzem bekannt wurde, dass Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two verschoben wurde und dass es einen neuen Titel bekommen würde, fragten sich viele, was das für das bereits verfügbare Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One bedeutete.

Nun, wie Sie wahrscheinlich vermutet haben, wurde der Film jetzt umbenannt, was bedeutet, dass er jetzt nur noch als Mission: Impossible - Dead Reckoning bekannt sein wird, und die Fortsetzung wird etwas völlig Frisches, aber zweifellos genauso Cooles sein.

Um diese Nachricht zu ergänzen, wurde enthüllt, dass Dead Reckoning im Februar für den britischen und europäischen Markt auf Paramount+ erscheinen wird, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie auf eine Chance gewartet haben, den Film zu sehen, dies bald über diesen Dienst tun können. Was das genaue Datum betrifft, so scheint der 16. Februar eine faire Wette für britische Fans zu sein, da der Film dann auf Sky Cinema landen wird.

Was den nächsten Mission: Impossible Film betrifft, so ist er nach seiner Verzögerung nun für den 23. Mai 2025 geplant.

Danke, Abwechslung.