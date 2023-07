Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One scheint beim internationalen Publikum Anklang gefunden zu haben

HQ

Es ist heutzutage sehr selten, dass ein Film an seinem Eröffnungswochenende Hunderte von Millionen an den Kinokassen einspielt. Es gibt Ausreißer, aber im Allgemeinen gehören die Tage der Mega-Eröffnungswochenenden der Vor-Covid-Ära an. Aus diesem Grund haben wir Filme gesehen, die Schwierigkeiten hatten, enorme Eröffnungswochenenden zu generieren, und obwohl Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One kein schlechtes Debüt hatte, hatte es nicht das größte Debüt der Reihe, zumindest nach Box Office Mojo zu urteilen Figuren.

Der Film hat an den weltweiten Kinokassen 235 Millionen US-Dollar eingespielt, was kurz davor ist, seine Produktionskosten von 290 Millionen US-Dollar bereits wieder hereinzuholen.

Was den Grund betrifft, warum der Film im Vergleich zu früheren Folgen zurückgegangen ist, so sind die inländischen Einnahmen im Vergleich zu Mission: Impossible - Fallout um etwa 10 % gesunken, und die internationalen Einnahmen sind ebenfalls um einen angemessenen Prozentsatz gesunken, aber dies scheint auf den Rückgang der chinesischen Kinokassen seit der Pandemie zurückzuführen zu sein, da Dead Reckoning Part One tatsächlich über Die Gewinne von Fallout international und ohne China (Chinas Gewinne liegen 66 % unter dem, was Fallout eingebracht hat).

