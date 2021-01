Mischt euch in Fuser-Demo durch acht Songs

You're watching Werben

Harmonix' aktuelles Rhythmusspiel Fuser ist für Musikfans eine spannende Sache, allerdings ist der Einstiegspreis von 70 Euro nicht gerade einladend für experimentierfreudige Gemüter. Deshalb dürfte es Denjenigen, die schon seit letztem Jahr ein Auge auf das Game geworfen haben, sicherlich interessieren, dass man ab sofort eine Demoversion auf allen Plattformen (PC, PS4, Nintendo Switch und Xbox One) bekommt. Darin könnt ihr acht Titel von Künstlern wie Billie Eilish, Rage Against the Machine und Smash Mouth miteinander mischen, um ein Fingerspitzengefühl der Spielmechaniken zu bekommen.

Die neu veröffentlichte Demo ist jedoch nur der Anfang dessen, was Harmonix für Fuser im Jahr 2021 geplant hat. Mit Update 1.3 wird es im Februar möglich sein, Tracks Probe zu hören, bevor sie in den laufenden Mix aufgenommen werden. Freunde öffentlicher Jam-Sessions dürfen in Zukunft die Rundenlänge anpassen, darüber hinaus werden Tracks von Usher, David Guetta und Jason Derulo verkauft. Mehr Informationen zum Spiel findet ihr in unserer musikbegeisterten Kritik.