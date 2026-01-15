Mirror's Edge wurde von braun und anonym zu einer zeitlosen Ikone

HQ

Es sind nicht die Spielmechaniken, an die wir uns am meisten erinnern Mirror's Edge, noch der Protagonist Faith. Stattdessen ist es das unglaublich saubere und auffällige Grafikdesign, das eine zukünftige Dystopie auf sehr schöne Weise darstellt. Die gesamte Spielwelt war weiß, mit gelegentlichen farbigen Details zur Unterstützung der Richtung und Interaktionsmöglichkeiten, alles eingerahmt von überwiegend herrlichem Wetter, das der Umgebung ein idyllisches Aussehen verlieh.

Aber... Es wurde fast völlig anders und viel generischer. Die Entwickler haben dies in einer Diskussion mit Design Room enthüllt (danke Rock Paper Shotgun). Mirror's Edge wurde 2008 veröffentlicht und sah anfangs eher wie andere Spiele der damaligen Zeit aus, also ziemlich durchgehend braun. Senior Producer Owen O'Brien sagt:

"Mirror's Edge sah ehrlich gesagt aus wie jedes andere Unreal-Spiel. Aber wir haben festgestellt, dass man, wenn man sehr schnell durch die Welt geht, sehr schnell Simulationskrankheit bekommt. Wir haben festgestellt, dass sie weniger wird, wenn man die Welt sauberer und weniger detailliert macht."

Artdirector Johannes Söderqvist fügt hinzu, dass es kein hässliches Spiel war, sondern einfach die Persönlichkeit fehlte, die das fertige Abenteuer im Überfluss bietet:

"Es waren eher heruntergekommene, so etwas wie New Yorker Dächer mit diesen Wassertürmen – ziemlich braun, wie ein normales Spiel, wenn man so will. Es war nicht schlecht; Es sah tatsächlich gut aus. Aber es gab keinen Stil oder einen ziemlich generischen Stil."

Im Laufe der Zeit änderte DICE seine Meinung zu Mirror's Edge, und was letztlich zu der großen Neugestaltung führte, scheint gerade gewesen zu sein, dass es so schwierig war, es von der Masse zu unterscheiden. O'Brien erklärt:

"Ich konnte Battlefield nicht von Call of Duty von Rainbow Six unterscheiden und sagte zum Team: 'Ich will mir einen Screenshot von Mirror's Edge in einer Zeitschrift ansehen und wissen, dass es unser Spiel ist.'"

Das Ergebnis war eines der bestdesignten Spiele überhaupt, und es ist zweifelhaft, ob wir uns heute überhaupt noch an das Spiel erinnern würden, wenn es zu dem langweiligen Abenteuer geworden wäre, das es ursprünglich sein sollte.