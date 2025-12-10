Mirria ist ein atmosphärisches Puzzlespiel, das in einer Welt spielt, die Traum und Realität miteinander verbindet

Die Day of the Devs -Präsentation war vollgepackt mit großartigen Indie-Spielankündigungen und Enthüllungen, und in dieser Hinsicht zeigte der Entwickler Carl Burton (der zuvor Islands: Non-Places gemacht hatte, um sein nächstes Puzzlespiel zu präsentieren.

Bekannt als Mirria ist dies ein lockeres Rätsel-Erlebnis, bei dem die Spieler mit Inspektion und Gedächtnis die Herausforderungen meistern müssen, die ihnen in den Weg stehen. Alles spielt in einer seltsamen Welt, die Realität und Traum verbindet, und die Idee ist, Rätsel zu lösen, um Anomalien zu entdecken, die sich über spiegelnde Welten erstrecken.

Veröffentlicht von Mografi Games, wird Mirria irgendwann 2026 für den PC erscheinen und könnte auch eine Konsolenveröffentlichung erhalten, auch wenn dies noch nicht bestätigt ist. Was wir wissen, ist, dass das Einzelspieler-Spiel für etwa 15 bis 20 Dollar erschwinglich sein wird, mit einer Spielzeit von fünf bis sieben Stunden.

Mehr über Mirria finden Sie im Ankündigungstrailer zum Spiel unten.