Miranda Cosgrove ist die Schlagzeilen der Netflix-Bachelor-ähnlichen Liebeskomödie

Netflix ist der Streamer, den man besuchen sollte, wenn man auf der Suche nach einer günstigen Liebeskomödie ist. Die Plattform hat im Laufe der Jahre unzählige Optionen an dieser Front geliefert, sei es The Kissing Booth, Irish Wish, He's All That, Your Place or Mine, A Family Affair, You People, When We First Met, Kinda Pregnant, Mother of the Bride, The Out-Laws, Isn't It Romantic, To All the Boys I've Loved Before, Love Hard, The Perfect Date, usw. usw. usw. Bald wird diese Gruppe um eine weitere Option erweitert, eine mit Miranda Cosgrove in der Hauptrolle.

Es ist als The Wrong Paris bekannt und im Grunde ist es ein dummes Spiel mit dem Bachelor, bei dem es darum geht, dass eine Gruppe von Frauen gegen einen dicken Kerl antritt. Der Trick hier, und der Grund für den Namensgeber des Films ist, dass Cosgroves Figur Dawn denkt, dass sie an einer Serie teilnimmt, die in Paris, Frankreich, spielt, nur um ausgetrickst und nach Paris, Texas, gebracht zu werden, wo sie mit einer Schar von Frauen um einen sexy Cowboy kämpft, den sie zufällig kurz zuvor in einer Bar getroffen hat. Unnötig zu erwähnen, dass die Funken fliegen (und dem Trailer nach zu urteilen auch die Äxte) und das führt bald zu einem typischen Rom-Com-Setup.

Wenn Sie The Wrong Paris sehen können, wird es am 12. September auf Netflix debütieren, und Sie können den Trailer und die offizielle Zusammenfassung unten sehen.

"Sie hat sich in Paris angemeldet. Sie bekam Paris, Texas. In dieser romantischen Feelgood-Komödie auf Netflix spielt Miranda Cosgrove eine aufstrebende Künstlerin, die an einer Dating-Show teilnimmt, in der Hoffnung auf eine kostenlose Reise nach Paris, Frankreich, aber nur wenige Kilometer von ihrer Heimatstadt Paris, Texas, entfernt landet. Was als Plan beginnt, eliminiert zu werden, nimmt eine unerwartete Wendung, als mit dem Junggesellen (Pierson Fodé) die Funken fliegen."