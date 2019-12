Mirage aus Apex Legends feiert Weihnachten mit saisonalem Update

Es war ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 für Respawns Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Der Titel konnte auf den The Game Awards direkt den Preis für das beste Multiplayer-Spiel von 2019 abräumen, was angesichts der starken Konkurrenz zweifellos eine bedeutende Auszeichnung ist. Auf der Gala hat Respawn eine kleine Überraschung für die Fans ihres Spiels vorbereitet, als der Charakter Mirage die Show kaperte, um ein neues Update vorzustellen.

Die sogenannte Holo-Day-Feier ist ab sofort in allen Versionen des Titels verfügbar und lässt die Welt von Apex in der festlichen Jahreszeit aufblühen. Das Event führt einen neuen, zeitlich begrenzten Spielmodus namens Winter Express ein. Drei Teams à drei Spieler müssen darin die Vorherrschaft über einen Zug erlangen und gegen die Konkurrenz halten, um im Laufe eines Matches drei Punkte zu erzielen. Respawns sind deaktiviert, was zu teils langen Wartezeiten führt, zudem besitzt jeder Charakter ein vorgegebenes Waffen-Loadout, wodurch dieser Modus einem klassischeren Team-Deathmatch mit Zielvorgabe gleicht. Natürlich gibt es noch spezielle kosmetische Gegenstände und exklusive Event-Herausforderungen. Am Wochenende werden zudem doppelte Erfahrungspunkte vergeben. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.