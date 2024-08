Miraculous: Paris Under Siege lässt dich ein Koop-Abenteuer als Ladybug und Cat Noir erleben

Miraculous - Tales of Ladybug and Cat Noir bekommt ein neues Videospiel in Miraculous: Paris Under Siege. In diesem Third-Person-Abenteuer-Plattformer, der heute mit einem kurzen Trailer angekündigt wurde, kannst du entweder als Ladybug oder Cat Noir mit einem Freund oder alleine spielen.

Shadow Moth ist der Bösewicht des Spiels und hat sich die altägyptischen Kräfte zunutze gemacht, um die Stadt Paris zu übernehmen. Du musst dich in akrobatische Kämpfe und rasanten Parkour stürzen, um den Tag zu retten.

Miraculous: Paris Under Siege soll noch in diesem Jahr erscheinen und erscheint für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.