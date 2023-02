Mir fiel fast die Kinnlade herunter, als ich zum ersten Mal einem Tallneck in Horizon Call of the Mountain begegnete.

HQ

Es beginnt mit einer Unschärfe. Ich kann die Konturen von zwei Menschen sehen, aber sonst nicht viel. Glücklicherweise ist es nicht der berüchtigte Bildschirmtüreffekt der ursprünglichen PSVR im Spiel, sondern ein Sack, der über den Kopf unseres Protagonisten Ryas gelegt wird, ein Shadow Carja, der vom anderen Carja gefangen genommen wurde. Es dauert nicht lange, bis der Sack entfernt ist, was in der Tat eine sehr gute Sache ist, da die Eröffnung von Horizon Call of the Mountain so verheerend schön ist, dass es fast eine Kardinalsünde gewesen wäre, sie zu verpassen.

Die Eröffnung findet in einem Kanu statt und außer sich umzusehen hat man keine Möglichkeit, mit der Spielwelt zu interagieren. Stattdessen wird die Einleitung durch die klassischen Einführungen von Half-Life und Bioshock informiert, indem sie Ihnen ein Gefühl dafür geben, welche Art von Ort Sie im Laufe der kommenden Stunden bewohnen werden. Dieser Ansatz mag etwas seltsam erscheinen, wenn man bedenkt, wie gut wir die Welt von Horizon zu diesem Zeitpunkt kennen, aber in VR wird Guerrilla's Vision der fernen Zukunft an einen ganz anderen Ort transformiert. Die Vegetation fühlt sich üppiger an mit Farnen, die von winzigen Regentropfen tropfen; Die umliegenden Berge wirken größer und imposanter, und kleine Details wie Blätter, die im Wind wehen und winzige Tiere, die herumkrabbeln, sind viel auffälliger.

Am beeindruckendsten sind natürlich die Maschinen. Sie waren schon immer eine der Horizon's größten Anziehungspunkte und hier sind sie beeindruckender denn je. Die kleinen Watchers fühlen sich jetzt wie echte Bedrohungen an und der Anblick eines Snapmaw im Fluss ist zu Recht beunruhigend. Aber der eine Moment, der wirklich großartig ist, ist die Begegnung mit einem Tallneck, der das Kanu fast zerstört. Die riesige Maschine ist ein unvergesslicher Anblick und die Erschütterungen, die durch ihre Schritte verursacht werden, sind dank einer hervorragenden Nutzung des haptischen Feedbacks der Controller und Headsets wirklich spürbar. Die Häufigkeit der Maschinenbegegnungen in der Eröffnung mag im Vergleich zum Rest der Demo etwas geschäftig sein, aber isoliert betrachtet ist es eine fantastische Einführung in die Welt.

Auf diese Weise erwischt Horizon Call of the Mountain einen guten Start, ohne dir tatsächlich die Zügel zu übergeben, aber nach fünf Minuten heißt es bye bye canoe und hallo volle Kontrolle. Ryas wird von seinen Gefangenen getrennt und macht sich auf den Weg zur nächsten Siedlung. Das beinhaltet eine Mischung aus klassischen VR-Disziplinen wie Klettern, Erkundung und bogenbasiertem Kampf. Klettern funktioniert so, wie Sie es in VR erwarten würden, wenn Sie sich Felsvorsprünge und Lianen schnappen. Guerrilla und Firesprite sind nicht darauf aus, die Mechanik zu überdenken, aber es funktioniert sehr gut, was mehr ist, als man über viele andere VR-Titel sagen kann, und es gibt den beiden Studios die Möglichkeit, Ihnen jedes Mal, wenn Sie einen neuen Höhepunkt erreichen, eine wunderschöne Aussicht nach der anderen zu zeigen.

Wo das Klettern wie erwartet ist, hat der einfache Akt des Gehens eine skurrile Interpretation in einem gestenbasierten Steuerungsschema erhalten, bei dem Sie zwei Tasten gedrückt halten und dann Ihre Arme auf und ab bewegen. Ich schätze den Ehrgeiz, ein Kontrollschema einzuführen, das das Eintauchen verbessert, aber das Ergebnis gab mir das Gefühl, eine Kombination aus Tom Cruise in Zeitlupe und einem älteren Mann zu sein, der mit Wanderstöcken in der Hand die Landschaft betrachtet. Vielleicht muss ich mich einfach daran gewöhnen, aber wenn nicht, ist auch ein traditionelles Stick-basiertes Steuerungsschema verfügbar.

Nachdem Sie Berge bestiegen und Hütten und Lager durchsucht haben, steht der Kampf als nächstes auf dem Programm. Die einzige Begegnung in der Demo ist ein Duell mit einem Watcher. Der Kampf ist anders, als du vielleicht erwartest, da deine Bewegungsfreiheit darauf reduziert wird, dich im Kreis nach links oder rechts zu bewegen. Es fühlt sich ein wenig einschränkend an, aber es hat den Vorteil, dass es Ihnen leichter fällt, sich auf das präzise Zielen mit Ihrem Bogen zu konzentrieren, was sich übrigens fantastisch anfühlt. Das System vermittelt dem Kampf das Gefühl, sich zu duellieren, anstatt Menschenmengen zu managen, und ich bin gespannt, wie die anderen Begegnungen gegen komplexere Maschinen ausgehen.

Nach einer gewonnenen Schlacht, ein paar Bissen eines heilenden Apfels und einem weiteren Anstieg endet die Demo mit dem Blick auf eine brennende Carja-Siedlung, die von schneebedeckten Bergen umgeben ist. Eine beeindruckende Aussicht mit Konsequenzen, die ich noch nicht verstanden habe.

Horizon Call of the Mountain's Die ersten dreißig Minuten versprechen vielleicht nicht, dass ein Spiel VR auf die gleiche Weise vorantreibt wie Half-Life: Alyx, aber es ist erstaunlich hübsch und scheint mechanisch solide zu sein. Und der Bogen ist einfach toll. Ich bin gespannt, wie sich das Gameplay entwickelt und ob Guerrilla und Firesprite es schaffen, eine fesselnde Geschichte zu erzählen, wenn das Spiel in drei Wochen erscheint.