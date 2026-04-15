Mio Synchronsprecher über die Zusammenarbeit mit Hazelight s Josef Fares: "You muss mich in die Achterbahnfahrt einschnallen"

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Es gibt nur wenige Entwickler, die in der modernen Spieleindustrie so bekannt und gepriesen sind wie Josef Fares, der Gründer von Hazelight, dem schwedischen Studio, das der Welt A Way Out, It Takes Two und Split Fiction schenkte.

Fares ist oft bekannt für seinen epischen Kommentar bei den Game Awards vor einigen Jahren, bei dem er ikonisch "Fuck the Oscars" rief, aber jeder, der mit Fares und seiner Arbeit vertraut ist, weiß, dass er auch viel mehr ist als dieser Kommentar.

Zu diesem Zweck hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Kaja Chan, der Darstellerin hinter Split Fiction s Mio, in einem Interview über die bevorstehenden BAFTA Games Awards-Hoffnungen des gefeierten Plattformers zu sprechen. Aber wir haben auch ein wenig über Fares gesprochen und darüber, wie es ist, mit dem berühmten Entwickler zu arbeiten.

"Er ist so ein Charakter. Er ist so ein unglaublicher Mensch. Er ist also der "F the Oscars-Typ", aber er ist eigentlich wirklich geerdet. Er ist so bodenständig, so einladend, so liebevoll und unglaublich leidenschaftlich. Er weiß, wie man die Stimmung eines ganzen Raumes hebt, und in dem Moment, in dem er eintritt, scheint die Temperatur auf eine wirklich gute Weise zu steigen. Das bedeutet, dass wir beim Motion Capture fixieren. Aber sobald es ernst wird, sagt er: Okay, weißt du, wen kann ich Liebe zeigen? Und dann fällt er in den Boden oder sagt: Oh, willst du Schokolade? Willst du Schokolade? Willst du Schokolade? Und, weißt du, er sorgt dafür, dass alle zu essen bekommen.

"Es ist, als müsste man sich in die Achterbahnfahrt einschnallen, die mit Josef funktioniert. Aber er ist bezaubernd und liebenswert. Und ich denke, dass der Erfolg von Hazelight, Split Fiction und It Takes Two und all ihren anderen großartigen Titeln auf die Stärke seines Ehrgeizes und die Klarheit seiner Vision zurückzuführen ist und wie optimistisch und ermutigend er gegenüber seinem Team ist. Im Grunde folgen ihm alle blind in die Schlacht, und das liegt an der Kraft seiner Vision und seiner, wissen Sie, er ist sehr überzeugend, um es so auszudrücken."

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Hazelight will diesen Freitag bei den BAFTAs noch ein paar weitere Trophäen in sein Kabinett aufnehmen, aber was die Zukunft für den Entwickler bereithält, so hat es kürzlich mit Motion-Capture-Arbeiten für den nächsten Titel begonnen, was darauf hindeutet, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir wieder von Fares hören.