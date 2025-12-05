Mio: Memories in Orbit wird im Januar gestartet

HQ

Im Rahmen der PC Gaming Show trat der Entwickler Douze Dixiemes auf, um einen weiteren Blick auf das kommende Indie-Metroidvania zu präsentieren, Mio: Memories in Orbit. Neben der Präsentation des neuen Gameplays für den Titel konnten wir auch endlich erfahren, wann es für PC und Konsolen erscheinen wird.

Das Veröffentlichungsdatum für Mio: Memories in Orbit wurde bestätigt und es soll bereits am 20. Januar 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch 1 und 2 erscheinen. Da das noch etwa sechs Wochen dauert, ist die Demo noch auf Steam und dem Microsoft Store und verfügbar.

Darüber hinaus wurde uns mitgeteilt, dass Vorbestellungen für das Spiel nun auf allen Plattformen außer der Switch 2 geöffnet sind, da dies am 22. Dezember stattfinden wird. Für mehr zum Spiel lesen Sie unbedingt unsere neueste Vorschau hier, und verpassen Sie nicht unser aktuelles Gespräch mit Douze Dixiemes, in dem wir über die "tchno-magische" künstlerische Gestaltung des Spiels sprechen.