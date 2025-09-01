Mio: Memories in Orbit Vorschau: Ein faszinierendes Metroidvania

HQ

Zugegeben, angesichts der immensen Flut an Metroidvanias, die derzeit auf dem Markt sind, kann es eine Herausforderung sein, einen Neuzugang in diesem Subgenre als würdiges Highlight zu bezeichnen. Dies ist besonders in dieser Woche der Fall, da sich viele auf die Rückkehr von Hollow Knight vorbereiten... Aber Douze Dixiemes' Mio: Memories in Orbit ist ein Spiel, das man im Auge behalten sollte, etwas, das ich bestätigen kann, nachdem ich kürzlich auf der Gamescom die Gelegenheit hatte, das Projekt selbst auszuprobieren.

Für diejenigen, die mit dieser Art von Spiel vertraut sind, entspricht Mio ganz natürlich dem Metroidvania-Format. Es handelt sich um eine 2D-Welt, die im Wesentlichen aus einem einzigen großen Rätsel besteht, einer Welt, in der man herausfinden muss, wie man ein neues Gebiet erreicht, indem man einen Weg einschlägt, der einem offen steht, um eine neue Technik oder Fähigkeit zu erlangen, die den Zugang zu einem anderen Sektor öffnet. Es gibt rasante und herausfordernde Kämpfe zu meistern, Plattform-Abschnitte zu überwinden, Geheimnisse zu finden und Möglichkeiten, den Charakter mit zusätzlichen Upgrades zu verbessern. Nochmals, Mio versucht nicht, das Konzept von Metroidvania neu zu schreiben, sondern verleiht ihm lediglich eine eigene Note.

Und diese Note gibt es in einer Handvoll verschiedener Formen. Zum einen ist da die Art Direction, von der viele fasziniert sein werden, nachdem sie das Gameplay und ein paar Bilder von Mio gesehen haben. Douze Dixiemes beschreibt es als "Technomagie", und genau so fühlt es sich an, mit atemberaubenden Kulissen und Versatzstücken, in denen man sich verlieren kann. Es ist ein wirklich wunderschönes Spiel, das hier entworfen wurde, und die Wahl der Farben, die Verwendung von Licht und Raum, die Unterschiede in den Biomen, all das macht Mio zu einem unvergesslich aussehenden Metroidvania.

Hinzu kommt dann noch die Bewegung. Die Hauptfigur von Mio hat eine spezielle Bewegungstechnik, die sich am besten als Gleiten über eine Oberfläche beschreiben lässt. Mio hat hervorstehende tentakelartige Anhängsel aus seinem Kopf und kann diese verwenden, um Feinde anzugreifen, mit der Welt zu interagieren und auch herumzuklettern. Mios Tentakel können an Wänden und Decken befestigt werden, damit es über und über diese Oberflächen gleiten kann, um neue Bereiche zu erreichen, mit dem Nachteil, dass es sich um ein ausdauerbasiertes System handelt, bei dem man wieder auf den Boden fällt, wenn man keine mehr hat. Das Lustige an diesem System ist, dass es mit anderen traditionelleren Bewegungstechniken wie Wandspringen verkettet werden kann, um entfernte Orte zu erreichen, und sogar durch Angriffe auf spezielle blumenähnliche Gegenstände erweitert werden kann, die die Ausdauerleiste zurücksetzen, damit man noch länger auf dem Jump'n'Run bleiben kann.

In der von mir getesteten Demoversion, die angeblich etwa acht Stunden durch das Hauptabenteuer ging, wurde deutlich, dass Douze Dixiemes in Bezug auf die Herausforderung keine Kompromisse eingeht. Das Jump'n'Run ist präzise und hart, aber dennoch lohnend, wenn man es überwindet, und die Kämpfe sind es auch, besonders die Bosskämpfe. Ich hatte den Luxus, mir einem versteckten Boss zu stellen, der einer übernatürlichen Garderobe ähnelte, und er schien mich regelmäßig mit einzigartigen Angriffen, blitzschnellen Moves und sogar einem mehrstufigen Aufbau zu überraschen, der den Kampf in der zweiten Hälfte doppelt so schwer machte. Das Faszinierende daran ist, dass dieser Boss nur ein Nebenprojekt war, ein zusätzliches Extra im Gesamtganzen von Mio, was darauf hindeutet, dass das gesamte Spiel vollgestopft mit Herausforderungen sein wird.

Aus diesem Grund bin ich ermutigt durch das, was ich mit Mio: Memories in Orbit gesehen habe. Es bewegt sich in einem komplexen und schwierigen Genre von Spielen, aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass Douze Dixiemes die kreative Vision und den Fokus hat, um einen Titel zu liefern, der heraussticht und gedeiht. Wir werden es später in diesem Jahr mit Sicherheit wissen, wenn das Spiel an einem unbestimmten Datum für PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch erscheint.