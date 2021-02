Minute of Islands repariert Mitte März gigantische Maschinenwesen

Das neue Spiel der Berliner/Ludwigsburger Indie-Entwickler Studio Fizbin (The Inner World, Der letzte Windmönch) hat soeben ein Erscheinungsdatum erhalten. Minute of Islands heißt das Point&Click-Adventure, das ab dem 18. März auf PC, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One verfügbar sein soll. Ab heute Abend könnt ihr das Spiel auf Steam in einer Demoversion ausprobieren und euch selbst einen Eindruck des malerischen Abenteuers machen. In Minute of Islands steuert man die Bastlerin Mo, die für die Wartung gigantischer Maschinen verantwortlich ist. Die müssen von uns instandgehalten werden, sonst droht ein großes Unheil.

