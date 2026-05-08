Minions & Monsters sieht im finalen Trailer verrückter aus als je zuvor

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Nachdem wir im April mit The Super Mario Galaxy Movie ein Weltraumabenteuer bekommen haben, kehrt Illumination im Juli mit weiteren Minions zu seinem täglichen Brot zurück. Minions & Monsters ist der dritte Minions-Film, und jetzt, wo wir ihre Ursprungsgeschichte und den Aufstieg von Gru erzählt haben, ist der nächste natürliche Schritt natürlich, dass sie Cthulhu beschwören.

Minions & Monsters folgt einer frischen Gruppe von Schergen, die versuchen, neue Zwecke in der Welt zu finden. Unser Hauptmann hat eine echte Leidenschaft fürs Filmemachen und ist darin auch ziemlich gut. Seine neueste Inspiration führt ihn dazu, einen Monsterfilm machen zu wollen. Er macht aber keinen gewöhnlichen Monsterfilm und braucht echte Monster, um seine Vision zum Leben zu erwecken.

Das Problem beim Beschwören echter Monster ist, dass sie Monster sind und nicht theatralisch ausgebildet sind. Deshalb sind sie anfällig dafür, überall auf der Welt zu wüten, und unsere Handlanger müssen eingreifen, um den Tag zu retten. Sieh dir unten den Trailer selbst an: